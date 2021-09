Γιούνγκ Μπόις: Η εκπληκτική φωτογραφία με τον πάγκο να τρέχει για να πανηγυρίσει πριν μπει το γκολ (pic)

Το buzzer-beater του Πέφοκ πανηγυρίστηκε έξαλλα από την Γιούνγκ Μπόις με τον πάγκο να τρέχει και να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο πριν καν γίνει το σουτ στο τετ-α-τετ με τον Ντε Χέα!

Ο Πέφοκ ήταν εκείνος που στο 95' βρέθηκε εκεί που έπρεπε για να πάρει την... ασίστ του Λίνγκαρντ στο τεράστιο λάθος που έκανε ο Άγγλος επιθετικός και η Γιουνάιτεντ υπέστη την ήττα (2-1) με ανατροπή στην Βέρνη στην πρεμιέρα των ομίλων του Champions League.

Με τον σκόρερ της Γιούνγκ Μπόις να έχει πάρει τη μπάλα και να ετοιμάζεται να πλασάρει, όλος ο πάγκος είχε ήδη σηκωθεί για να τρέξει και να πανηγυρίσει μαζί του το buzzer-beater της μεγάλης νίκης.

Δείτε το φωτογραφικό κλικ και το βίντεο με όσα ακολούθησαν:

USMNT striker Jordan Pefok scored the last minute winner against Man United in the Champions League.



His teammates knew he'd score past De Gea - they were already running on to the pitch to celebrate 😅 pic.twitter.com/9WKWQ2uMjb