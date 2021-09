Μάντσεστερ Σίτι: Μαχρέζ και Ζέσους το έριξαν στην ελληνορωμαϊκή πριν τη Λειψία (vid)

Ριγιάντ Μαχρέζ και Γκάμπριελ Ζέσους ρίσκαραν με την οργή του Πεπ αν τυχόν τραυματιζόταν κάποιος από τους δυο, αφού το έριξαν στην ελληνορωμαϊκή για πλάκα!

Ο Αλγερινός εξτρέμ και ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι προετοιμάστηκαν για την αναμέτρηση με την Λειψία στην έναρξη των ομίλων του φετινού Champions League, όμως, για λίγο επέλεξαν ένα άλλο άθλημα.

Επιδόθηκαν σε κινήσεις και λαβές ελληνορωμαϊκής πάλης, με τον Μπερνάρντο Σίλβα να τους κάνει τον διαιτητή και να προσπαθεί – ανεπιτυχώς – να του χωρίσει.

Πάλι καλά έτσι όπως έπεσαν στο χορτάρι δεν χτύπησε κάποιος από τους δυο γιατί μετά η οργή του Πεπ θα ξεχείλιζε και θα ήταν και δικαιολογημένη...

