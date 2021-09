Σέρτζι Ρομπέρτο: Εβαλε τα κλάματα μετά τις αποδοκιμασίες από τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα (pic)

Ο Σέρτζι Ρομπέρτο δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τις αποδοκιμασίες του κόσμου της Μπαρτσελόνα και στα αποδυτήρια ξέσπασε σε δάκρυα.

Η Μπαρτσελόνα παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων και γνώρισε την ήττα με 3-0 από την Μπάγερν, στο «Καμπ Νόου» στην πρεμιέρα των ομίλων του Champions League.

Για τους «μπλαουγκράνα» δεν πήγε τίποτα καλά από τα πρώτα κιόλας λεπτά του αγώνα. Στο 34' μάλιστα βρέθηκαν πίσω στο σκορ όταν το σουτ του Τόμας Μίλερ κόντραρε στον Σέρτζι Ρομπέρτο, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει, Τερ Στέγκεν.

Η απόδοση του Σέρτζι Ρομπέρτο κινήθηκε σε ρηχά νερά, όπως και των περισσότερων ποδοσφαιριστών της Μπαρτσελόνα. Ωστόσο, ο 29χρονος μέσος βρέθηκε στο επίκεντρο των οπαδών των Καταλανών, οι οποίοι κάθε φορά που ακουμπούσε την μπάλα τον αποδοκίμαζαν.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ισπανός άσος δεν άντεξε, λύγισε και ξέσπασε σε κλάματα στα αποδυτήρια της ομάδας του, με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του να προσπαθούν να τον παρηγορήσουν.

