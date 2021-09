Σόλσκιερ: «Εκανα αλλαγή τον Ρονάλντο γιατί πρέπει να τον προσέχουμε» (vid)

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ ρωτήθηκε για τον λόγο που πέρασε στον πάγκο τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο ματς με την Γιουνγκ Μπόις, με τον ίδιο να τονίζει πως το έκανε για λόγους ξεκούρασης.

Ο Νορβηγός τεχνικός δέχθηκε έντονη κριτική για το γεγονός ότι αντικατέστησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Λίνγκαρντ, ο οποίος έκρινε με λάθος του την αναμέτρηση με την Γιουνγκ Μπόις.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Σόλσκιερ ξεκαθάρισε πως ο λόγος που πέρασε τον Πορτογάλο αστέρα στον πάγκο, ήταν για τον προστατεύσει μιας και ήδη έχει καταγράψει πολλά χιλιόμετρα, σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που βρίσκεται στους «κόκκινους διαβόλους».

«Εκανα αλλαγή τον Κριστιάνο γιατί πρέπει να τον προσέχουμε. Για αυτό το έκανα. Αυτός ο άνθρωπος είναι εκπληκτικός, δεν σταματάει να μας εκπλήσσει, σκόραρε ένα ακόμα γκολ και έπρεπε να κερδίσει και ένα πέναλτι το οποίο ποτέ δεν δόθηκε από τον διαιτητή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

🗣"It felt like the right moment to take him off."



Ole Gunnar Solskjaer defends his decision to substitute both Cristiano Ronaldo and Bruno Fernandes against Young Boys. pic.twitter.com/jeodQwbxIi