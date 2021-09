Τσέλσι: Ο Τσέφεριν βράβευσε Τούχελ και τους παίκτες της χρονιάς των Μπλε (vid)

Βραδιά... βραβεύσεων στο Λονδίνο, με τον Τόμας Τούχελ και τρεις εκ των... σωματοφυλάκων του να παραλαμβάνουν τα βραβεία τους από τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Βραβεύσεις είχαν στο Λονδίνο λίγο πριν την πρεμιέρα της Τσέλσι στο Champions League απέναντι στη Ζενίτ.

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, παρευρέθηκε στο «Στανφορντ Μπριτζ» για να παραδώσει τα βραβεία στους καλύτερους της σεζόν, με τους Μπλε φυσικά να έχουν την τιμητική τους.

Ο Τόμας Τούχελ αναδείχθηκε ως ο καλύτερος προπονητής της σεζόν μετά και την κατάκτηση του Champions League με τους Λονδρέζους, ενώ με τη σειρά τους βραβεύτηκαν και οι Μεντί (καλύτερος τερματοφύλακας), Καντέ (καλύτερος μέσος) και Ζορζίνιο (καλύτερος παίκτης της χρονιάς).

🏆 | Ahead of kick off, @ChelseaFC were presented with their UEFA awards by Aleksander Čeferin:



Mendy: Goalkeeper of the Year

Kante: Midfielder of the Year

Jorginho: POTY

Tuchel: Manager of the Year #beINUCL #CFC #UCL pic.twitter.com/InE9wSU8Rj