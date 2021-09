Κριστιάνο Ρονάλντο: «Ξάπλωσε» φρουρό με σουτ στο ζέσταμα κι έτρεξε να δει αν είναι καλά (pics)

Ένα σουτ του Κριστιάνο Ρονάλντο στην προθέρμανση δεν εξελίχθηκε και... πολύ καλά, με τη μπάλα να χτυπάει σε φρουρό του γηπέδου της Γιουνγκ Μπόις και τον Πορτογάλο να σπεύδει να του ζητήσει συγγνώμη.

Λίγα λεπτά πριν σφραγίσει την επιστροφή του στο Champions League με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά από 12 χρόνια και 110 μέρες, ο Κριστιάνο Ρονάλντο χτύπησε καταλάθος έναν από τους ειδικούς stewards του γηπέδου της Γιουνγκ Μπόις!

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ πέτυχε άθελά του με σουτ τον άτυχο φρουρό, τον «ξάπλωσε» στο έδαφος κι έτρεξε αμέσως να διαπιστώσει αν είναι καλά και να ζητήσει συγγνώμη, όπως φαίνεται και από τα «κλικς» που τράβηξαν οι φωτογράφοι.

@Cristiano checks on a steward after they were hit by a ball during the @ManUtd warm-up. pic.twitter.com/9wHhOZU7RA