Ζενίτ: Μαγικό βίντεο για την έναρξη του Champions League (vid)

Η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης έφτιαξε υπέροχο βίντεο που θυμίζει σκηνή από Χολιγουντιανή ταινία, προκειμένου να υποδεχθεί την έναρξη του νέου Champions League για την σεζόν 2021-2022.

Οι Ρώσοι φιλοξενούνται από την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ» στην 1η αγωνιστική των γκρουπ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και είχαν εκπληκτική ιδέα για να κάνουν κάτι ιδιαίτερο ενόψει της έναρξης του τουρνουά.

Έφτιαξαν ένα βίντεο που πραγματικά θυμίζει ταινία δράσης του Χόλιγουντ, οπαδοί με πυρσούς και τζετ σκι φωτίζουν τη νύχτα και φτάνουν αξημέρωτα κοντά στο γήπεδο, δείχνουν την ανυπομονησία τους για την έναρξη των αγώνων στ' αστέρια.

Δείτε το βίντεο:

Here's to a firey @ChampionsLeague campaign this season! 🔥🔥🔥 #UCL pic.twitter.com/RyfJuGwCdy