Champions League: Οι συντάκτες του Gazzetta απαντούν για φαβορί, εκπλήξεις και... Μέσι!

Αρχίζει!!! Το Champions League στη σέντρα και οι συντάκτες του Gazzetta απαντούν στις... καυτές ερωτήσεις της φετινής διοργάνωσης.

Το Champions League επέστρεψε και υπόσχεται ματσάρες, γκολ και θέαμα! Ο μαραθώνιος αρχίζει στις 14 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνεται στις 8 Δεκεμβρίου, ενώ το μαγικό ταξίδι φτάνει στο τέλος του στις 28 Μαΐου στην Αγία Πετρούπολη στη Ρωσία. Φέτος τα ντέρμπι είναι πολλά και οι εκπλήξεις... περισσότερες.

Group A: Μαν. Σίτι, Παρί, Λειψία, Μπριζ

Group B: Ατλέτικο, Λίβερπουλ, Πόρτο, Μίλαν

Group C: Σπόρτινγκ, Ντόρτμουντ, Άγιαξ, Μπεσίκτας

Group D: Ίντερ, Ρεάλ, Σαχτάρ, Σερίφ

Group E: Μπάγερν, Μπαρτσελόνα, Μπενφίκα, Ντιναμό Κιέβου

Group F: Βιγιαρεάλ, Μαν. Γιουνάιτεντ, Αταλάντα, Γιουνγκ Μπόις

Group G: Λιλ, Σεβίλλη, Σάλτσμπουργκ, Βόλφσμπουργκ

Group H: Τσέλσι, Γιουβέντους, Ζενίτ, Μάλμε

Τέσσερις συντάκτες του Gazzetta γράφουν τα δικά τους... περίεργα προγνωστικά γι΄αυτά που περιμένουν να δουν στη σεζόν. Η αγωνία έφτασε στο κόκκινο, υπομονή λίγες ώρες ακόμα...



Τι με ενθουσίασε περισσότερο από την κλήρωση;

Αλ. Λοθάνο: Να δω τον Λιονέλ Μέσι με την Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα. Πόσο θα... σκυλιάσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο για να κάνει με το «καλημέρα» στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ό, τι δεν μπόρεσε με την Γιουβέντους στη διοργάνωση «του», το Champions League. Πόσο ανταγωνιστική θα είναι στο υψηλό επίπεδο η Μπαρτσελόνα χωρίς Μέσι και πώς θα συμπεριφερθεί αγωνιστική η πρωτάρα Σερίφ Τιρασπόλ των Αθανασιάδη - Κολοβού.

Πολ. Παπαδόπουλος: Καλές οι ματσάρες Λίβερπουλ – Μίλαν, Σίτι – Παρί, αλλά οι μάχες της Τσέλσι με τη Γιουβέντους θα μας… τρελάνουν. Οι Λονδρέζοι είχαν έρθει ισόπαλοι με τους αντιπάλους τους την προηγούμενη φορά που έπρεπε να υπερασπιστούν το τρόπαιο του Champions League το 2012. Στο Στάμφορντ Μπριτζ στη φάση των ομίλων η Τσέλσι έχασε προβάδισμα δυο γκολ για να ισοφαριστεί στο τελικό 2-2. Το 3-0 στο Τορίνο τον Νοέμβριο οδήγησε την Τσέλσι στο να γίνει η πρώτη νικήτρια του Κυπέλλου που μένει εκτός από φάση των ομίλων την αμέσως επόμενη σεζόν. Ο Τόμας Τούχελ δεν θα έχει την ίδια τύχη με τον Ντι Ματέο, μιας και είναι σίγουρος πως η ομάδα του θα περάσει από έναν όμιλο όπου Τσέλσι και Γιουβέντους είναι τα μεγάλα φαβορί. Τα ματς με τη Γιουβέντους θα ξυπνήσουν μνήμες του παρελθόντος.

Κων. Κωλαϊτης: Από τη στιγμή που ο Κριστιάνο επέστρεψε στο παλιό του σπίτι στο Μάντσεστερ κι αποφεύχθηκαν τα sequel της «κόντρας» με τον Λιονέλ Μέσι σε ματς Σίτι - Παρί, ο δεύτερος όμιλος ήταν ό,τι καλύτερο συνέβη. Ατλέτικο Μαδρίτης και Λίβερπουλ, εν δυνάμει διεκδικήτριες με την πρόσφατη και ιδιαίτερη κόντρα τους από το 2020 στο «τραπέζι», Μίλαν στην επιστροφή της στα «σαλόνια» μετά από επτά χρόνια και… last but not least η περσινή φιναλίστ των «8», Πόρτο, συνθέτουν ένα από τα πιο «εκρηκτικά» γκρουπ των τελευταίων ετών, με «μάχες» στα (ημι)γεμάτα πια «Άνφιλντ», «Wanda Metrpopolitano», «Σαν Σίρο» και «Ντραγκάο».

Κων. Ζάλιαρης: Να ξεκινήσω από την Τσέλσι ή όχι; Πάντως ευχάριστο το ότι οι συμπαθέστατοι «μπλε» έχουν τέτοιο γκρουπ και ουσιαστικά μαζί με τη Γιουβέντους εμφανίζονται ως τα δυο φαβορί για να βρεθούν στα νοκ-άουτ. Από εκεί και πέρα η συνάντηση του Μέσι με τον Γκουαρδιόλα και η επανάληψη των περσινών ημιτελικών ανάμεσα σε Παρί και Σίτι προσφέρει την ευκαιρία για ένα πολύ ωραίο στόρι. Η Λίβερπουλ θα χρειαστεί να μετρήσει... πολλές δυνάμεις κόντρα σε Ατλέτικο και Μίλαν, με τους «ροσονέρι» να ομολογώ πως με έχουν εντυπωσιάσει τη φετινή σεζόν. Και η αλήθεια είναι ότι όλοι νομίζω περιμένουμε να δούμε αν θα ξορκίσει τα φαντάσματα του 8-2 η Μπαρτσελόνα με την Μπάγερν Μονάχου στα νέα ραντεβού τους μετά το Final-8 του 2020.

Ποια θα είναι η ομάδα-έκπληξη που θα περάσει;

Αλ. Λοθάνο: Η Ζάλτσμπουργκ έχει τα φόντα για να προκριθεί σε έναν όμιλο με Σεβίλλη, Λιλ και Βόλφσμπουργκ. Πιθανόν μια εκ των Μπενφίκα ή Ντιναμό Κιέβου να εκμεταλλευτεί τις αμφιβολίες της Μπαρτσελόνα και να... αρπάξει το δεύτερο εισιτήριο του ομίλου, πίσω από την Μπάγερν Μονάχου. Στον «όμιλο του θανάτου» (Ατλέτικο Μαδρίτης, Λίβερπουλ, Πόρτο, Μίλαν), μπορεί να προκριθεί - αποκλειστεί οποιοσδήποτε.

Πολ. Παπαδόπουλος: Κάθε χρόνο στη φάση των '16' βρίσκουμε ομάδες – εκπλήξεις από το 3ο και το 7ο γκρουπ. Μας αρέσει η Σπόρτινγκ του Αμορίμ, μιας και παρουσιάζει πολύ συναρπαστικό πρότζεκτ. Η Αταλάντα δεν θα είναι πια η έκπληξη του παρελθόντος όμως υπάρχει και η Ίντερ. Οι Νερατζούρι είναι αρκετά υποτιμημένοι, ενώ στην επιστροφή τους στον θεσμό το 2018 δεν είχαν περάσει από όμιλο. Ο Κόντε όμως έφυγε και ίσως η Ίντερ μπορέσει να κάνει ότι έκανε η Γιουβέντους πάλι όταν έφυγε ο Ιταλός το 2014.

Κων. Κωλαϊτης: Οι πιο δυνατές εκπλήξεις νομίζω ότι θα έχουν πορτογαλική σφραγίδα. Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας του Ρούμπεν Αμορίμ θα μπορούσε να είναι η ομάδα που θα μπει «σφήνα» σε Άγιαξ – Ντόρτμουντ στον 3ο όμιλο, παίρνοντας το εισιτήριο για τους «16» μετά από 12 χρόνια. Η Πόρτο στον όμιλο «φωτιά», αν και δεν συνιστά έκπληξη να βρεθεί στους «16», στο θα το έχει κάνει αφήνοντας έξω Ατλέτικο ή Λίβερπουλ, ή και τις δύο αν έρθει… ανάποδα το σύμπαν και περάσει μαζί με τη Μίλαν. Και υπάρχει και η Μπενφίκα, η οποία σε όμιλο με τη Μπάγερν του Νάγκελσμαν και τη Μπαρτσελόνα στη μετά-Μέσι εποχή, έχει αυξημένες πιθανότητες για να κάνει το δικό της «μπαμ» στον 5ο όμιλο.

Κων.Ζάλιαρης: Στον 4ο και τον 6ο όμιλο κάτι ... αχνοφαίνεται, ανάλογα και με τα φεγγάρια στα οποία θα βρεθούν συγκεκριμένες ομάδες και τις ζημιές που θα καταφέρουν να προκαλέσουν οι σύλλογοι που εμφανίζονται στη θεωρία ως υποδεέστεροι αυτοί τη στιγμή στα γκρουπ τους. Γιατί δεν νομίζω να μην έχει σκεφτεί κάποιος ότι ενδεχομένως Ρεάλ και Ίντερ δεν έχουν δώσει δικαιώματα για γκέλες... Εκεί υπάρχει και η Σερίφ των Κολοβού, Αθανασιάδη και Ευαγγέλου, αλλά και η Σαχτάρ. Η τελευταία ίσως και να κάνει κάποια προσπάθεια... σφήνας. Όσο για τον 6ο όμιλο, η Γιουνάιτεντ ίσως και να παίξει μόνη της για την κορυφή ώστε να «πατήσει» τη Βιγιαρεάλ μετά τον περσινό χαμένο τελικό του Europa League. Αλλά ποιος ξεγράφει Αταλάντα; Κι ας μην είναι το καμάρι που εμφανιζόταν το 2020...

Ποιον παίκτη ανυπομονώ να δω στο φετινό Champions League;

Αλ. Λοθάνο Τον Λιονέλ Μέσι μακριά από το «ασφαλές» περιβάλλον της Μπαρτσελόνα και, αντίστοιχα, τον Μέμφις Ντεπάι στην «θέση» του. Τον Τζέιντον Σάντσο σε μια ομάδα με μεγαλύτερες απαιτήσεις από τη Μπορούσια Ντόρτμουντ, τον Ρομελού Λουκάκου και, βεβαίως, κατά πόσο το δίδυμο Κιλιάν Μπαπέ – Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ θα διατηρηθεί στα ίδια, «εξωγήινα» επίπεδα με πέρυσι.Πώς θα τα πάνε Λιονέλ Μέσι και Παρί Σεν Ζερμέν;

Πολ. Παπαδόπουλος: Τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος σταρ ήρθε ορεξάτος για μεγάλα πράγματα, όπως αυτά στην πρώτη θητεία. Θέλει όσο τίποτα ακόμα ένα Champions League και με την εμφάνισή του στην πρεμιέρα απέδειξε τη δίψα του να γίνει ο απόλυτος ηγέτης της Μάντσεστερ. Στη Γιούβε δεν μπόρεσε να κάνει το κάτι παραπάνω, όμως οι «Κόκκινοι» έχουν ένα ρόστερ γεμάτο.. υποσχέσεις. Ο παίκτης των ρεκόρ είναι στα 36 του χρόνια έτοιμος να υποχρεώσει την Ευρώπη να υποκλιθεί στο μεγαλείο του.

Κων. Κωλαϊτης: Κριστιάνο πίσω στο «Ολντ Τράφορντ», Μέσι στα μπλε της Παρί, ασφαλώς Χάαλαντ που δεν έχει αντίπαλο αναλογικά στον θεσμό. Μα περισσότερο, Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Τέσσερα χρόνια μετά την πιο πρόσφατη συμμετοχή του στον θεσμό, έξι μετά την τελευταία full-season με την Παρί, ο Σουηδός σταρ μπορεί να ανήκει στη λίστα των μεγάλων που δεν έχουν σηκώσει την κούπα με τα μεγάλα αυτιά, αλλά πάνω απ’ όλα ανήκει στο πνεύμα του Champions League κι επιστρέφει με την αγαπημένη του Μίλαν. Δεδομένων και των μικροτραυματισμών που βγάζει από πέρυσι, οι μεσοβδόμαδες ευρωπαϊκές βραδιές ίσως είναι η ιδανική (και τελευταία;) περίσταση για να λάμψει και να «τρελάνει» κόσμο και στατιστική στα 40 του. Μάτια ορθάνοιχτα και στον φορμαρισμένο Κώστα Τσιμίκα, που αναμένεται να πάρει περισσότερες ευκαιρίες στα «αστέρια» με τη Λίβερπουλ.

Κων.Ζάλιαρης: Τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Νέα δεδομένα. Ούτε με την αίγλη και τη λάμψη της Ρεάλ Μαδρίτης και των τόσων τροπαίων, ούτε με την ανάγκη της Γιουβέντους να στηριχθεί όλη η ομάδα πάνω του. Ήδη στο Μάντσεστερ πνέει άλλος αέρας με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ που έχει κάνει το «Ολντ Τράφορντ» να είναι... στο πόδι για πάρτη του, ο κόσμος των «κόκκινων διαβόλων» βιώνει μέρες ποδοσφαιρικής ευτυχίας και ο CR7 θέλει να χαρίσει τρόπαια στο κλαμπ. Και ειδικά το ευρωπαϊκό. Ωστόσο, δεν είναι μόνος σε αυτό. Ξέρει πως δίπλα του έχει συμπαραστάτες που είναι κάτι παραπάνω από ικανοί. Κι αυτό θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον...

Πώς θα τα πάνε Λιονέλ Μέσι και Παρί Σεν Ζερμέν;

Αλ. Λοθάνο Είναι το μεγάλο ερωτηματικό της σεζόν, αλλά και η μεγάλη προσμονή όλων για τους «galacticos» της Παρί Σεν Ζερμέν. Λένε πως όλοι οι καλοί χωράνε και θεωρώ ότι Μέσι, Νεϊμάρ και Μπαπέ θα βρουν χημεία μεταξύ τους. Και, όταν το κάνουν, σε συνδυασμό με την δουλειά μιας εξαιρετικής μεσαίας γραμμής (Βεράτι, Βαϊνάλντουμ, Γκέιγ κλπ.), η ομάδα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο μπορεί να παρουσιάσει κάτι… τρομακτικό.

Πολ. Παπαδόπουλος: Ο Μέσι σίγουρα στεναχωρήθηκε που αποχώρησε από τη Μπαρτσελόνα όμως έχει μπροστά του την πρόκληση και την ευκαιρία να διεκδικήσει και να κερδίσει ένα ακόμα Champions League, το τρόπαιο που θέλει περισσότερο από κάθε άλλο. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια στη Μπαρτσελόνα έδειξαν ωστόσο πως ο Μέσι δεν μπορεί να βγάλει την ίδια εικόνα με το παρελθόν απέναντι σε τοπ αντιπάλους. Υπάρχει η εξήγηση πως είχε και προπονητές που δεν ήταν μεγάλου επιπέδου ή και συμπαίκτες που δεν τον βοηθούσαν ανάλογα. Με αντιπάλους όπως η Τσέλσι και η Μπάγερν που θα είναι καλά οργανωμένοι μπορεί ο Μέσι να αντιμετωπίσει προβλήματα. Οσο γρηγορότερα απελευθερωθεί από την πίεση τόσο καλύτερα θα τα πάει.

Κων. Κωλαϊτης Για τα στάνταρ της «dream team» που χτίστηκε φέτος στο Παρίσι, μάλλον μέτρια. Χωρίς, δηλαδή, την κούπα, την 6η του Λέο και την παρθενική στην ιστορία του κλαμπ. Ο Αργεντινός μάγος δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα περάσει καλά παρέα με Νεϊμάρ και Μπαπέ, θα έχει τον clutch Ράμος συμπαίκτη του στα «δύσκολα» και θα ανταποδώσει αυτή την ευχαρίστηση και σε όσους τον παρακολουθούμε από την τηλεόραση. Κάπου, όμως, θα βρει «τοίχο» το σύνολο του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, υπάρχουν ομάδες με μεγαλύτερο know-how και δυναμική για να φτάσουν μέχρι το τέλος του δρόμου, έστω και λιγότερο «λαμπερές» από τους σύγχρονους Γκαλάκτικος της Παρί.

Κων. Ζάλιαρης: Το θετικό για εκείνον είναι πως ο Ποτσετίνο θα μπορεί να τον καταλάβει, να μιλήσουν στην μητρική τους γλώσσα, ν' αντιληφθούν αμφότεροι πως θα μπορέσει ο ένας να βοηθήσει τον άλλον και μαζί ν' αγωνιστούν για το συμφέρον της Παρί. Όσο κι αν σκεφτεί κανείς ότι θα μπορούσε μια τέτοια ιστορία να εξελιχθεί σε αδιάφορη και να μην «πιάσει» η μεταγραφή που συντάραξε το ποδόσφαιρο, δεν βρίσκει αφορμές. Με τέτοιο ρόστερ η Παρί και με τέτοιους παίκτες να πλαισιώνουν τον Μέσι, είτε θα τον ανεβάσουν γρήγορα, είτε θα κάνει το κομμάτι του μόνος του. Πάντως, το τουρνουά κάνει ξανά εκκίνηση με την Παρί να στοχεύει αποκλειστικά στον θρίαμβο. Οτιδήποτε λιγότερο θα έχει πάνω τον τίτλο «αποτυχία».

Ποιος θα σηκώσει την κούπα;

Αλ. Λοθάνο: Τα ονόματα δεν παίζουν μπάλα, αλλά έχουν μεγάλη σημασία. Βάσει ονομάτων, λοιπόν, η Παρί Σεν Ζερμέν είναι το φαβορί, ενώ η φιναλίστ Μάντσεστερ Σίτι θέλει να κάνει το παραπάνω βήμα, αλλά ενδεχομένως να πληρώσει την έλλειψη ενός σέντερ φορ – εγγύηση για γκολ. Αυτόν, δηλαδή, που φρόντισε να πάρει η πρωταθλήτρια Ευρώπης Τσέλσι (Ρομελού Λουκάκου), η οποία δεν αποκλείω να κάνει ακόμα και το «ριπίτ». Τι, δηλαδή, μόνο η Ρεάλ μπορεί να τα κάνει αυτά;

Πολ. Παπαδόπουλος: Dream team η Παρί, αλλά η Μάντσεστερ Σίτι είναι αποφασισμένη να πάρει αυτό που της λείπει. Οι «Πολίτες» ξέρουν τον τρόπο για να φτάσουν στον τελικό, ξέρουν και τον τρόπο να αποφύγουν τις περσινές... παγίδες. Τεράστια ποιότητα της Τσέλσι, όμως οι Μπλε έχουν ένα επιπλέον άγχος, να κατακτήσουν την Premier League. Ναι, η Παρί έχει ομάδα... όνειρο, αλλά με τον μπερδεμένο Ποκετίνο στα μεγάλα ματς, το έργο της μόνο εύκολο δεν είναι.

Κων. Κωλαϊτης Είναι νωρίς, αλλά... Τσέλσι. Ναι, η κάτοχος του τίτλου, με τον Τόμας Τούχελ στο τιμόνι να σφυρηλατεί αδιάκοπα χαρακτήρα από τη μέρα που μετακόμισε στο Λονδίνο, την προσθήκη του Ρομέλου Λουκάκου να βγάζει από την εξίσωση το πόσα παραπάνω γκολ θα είχε βρει άκοπα στην περσινή πορεία τίτλου με τον Βέλγο αντί του Βέρνερ, τον κόσμο να επιστρέφει στο «Στάμφορντ Μπριτζ» για τις δύσκολες εντός έδρας προκλήσεις στα νοκ-άουτ. Οι Μπλε δεν έχουν συναντήσει ακόμη το ταβάνι τους, το τρόπαιο του 2021 ήταν αποτέλεσμα ραγδαίας βελτίωσης υπό τις οδηγίες του Γερμανού στην τελική ευθεία και για μένα έχουν τον πρώτο λόγο για να κάνουν τo repeat, πάνω από Σίτι, Λίβερπουλ, Παρί, Μπάγερν ή Ρεάλ-Ατλέτικο.

Κων. Ζάλιαρης: Υπάρχει, άραγε, απάντηση αυτό το ερώτημα; Η προφανής που αφορά στην Παρί Σεν Ζερμέν προσωπικά αυτή τη στιγμή δεν μου κάνει τόσο πολύ. Ή μάλλον δεν είναι τόσο ισχυρή ως τοποθέτηση για την επιλογή ενός τόσο μεγάλου φαβορία για την κούπα στον φετινό τελικό. Αν η Τσέλσι θεωρητικά στοχεύσει στην Premier και αφήσει σε δεύτερη μοίρα το Champions League που πήρε πέρυσι, την βγάζουμε απ' έξω. Η Λίβερπουλ και η Γιουνάιτεντ θα μπορούσαν να είναι δυο μεγάλα φαβορί για να φτάσουν να διεκδικήσουν την κούπα στο τελευταίο ματς. Και με μια γρήγορη και πρόχειρη σκέψη ίσως μείνω σε αυτές για να διανύσουν όλο το δρόμο, με τις Σίτι και Παρί από κοντά μέχρι ενός σημείου...