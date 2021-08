UEFA: Κορυφαίος προπονητής της χρονιάς ο Τόμας Τούχελ

Ο Τόμας Τούχελ κατέκτησε το Champions League με την Τσέλσι και όπως ήταν λογικό αναδείχθηκε ο κορυφαίος προπονητής της χρονιάς από την UEFA.

Η Τσέλσι κατέκτησε το δεύτερο Champions League της ιστορίας της πριν λίγους μήνες. Ο Γερμανός τεχνικός, Τόμας Τούχελ αν και ανέλαβε στα μέσα της χρονιάς, κατάφερε να βάλει την σφραγίδα του και να αποτελεί τον «αρχιτέκτονα» αυτής της μεγάλης επιτυχίας για τους Λονδρέζους. Στο πλαίσιο της κλήρωσης για τους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης η UEFA ανέδειξε ως κορυφαίο τεχνικό της χρονιάς τον Γερμανό προπονητή. Ο Τούχελ... νίκησε τον Πεπ Γουαρδιόλα και τον Ρομπέρτο Μαντσίνι.

