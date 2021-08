Champions League: Όμιλοι «φωτιά», ο Μέσι ξαναβρίσκει Πεπ και περιμένει... Κριστιάνο

Μάντσεστερ Σίτι και Παρί Σεν Ζερμέν δεσπόζουν στον 1ο όμιλο του φετινού Champions League, με τον Λιονέλ Μέσι να συναντά ξανά τον Πεπ Γκουαρδιόλα και πιθανόν και τον Κριστιάνο Ρονάλντο ως αντίπαλοι. Όμιλος «φωτιά» με Ατλέτικο, Λίβερπουλ, Μίλαν, αναλυτικά η κλήρωση.

Είχαν να τεθούν αντιμέτωποι από τη σεζόν 2016/17. Ήταν στην πρώτη σεζόν του Πεπ Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι, το 2016/17, όταν και είχε «τσακίσει» τους Πολίτες με 4 γκολ και μία ασίστ στα δύο ματς ομίλων. Πλέον, ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται να βρει ξανά μπροστά του σε φάση ομίλων τον Καταλανό coach της «χρυσής» Μπαρτσελόνα, αυτή τη φορά, όμως, ως παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν.

Πολίτες και Παριζιάνοι κληρώθηκαν στον 1ο όμιλο του φετινού Champions League, μαζί με Λειψία και Κλαμπ Μπριζ, σε μια αναβίωση των περσινών ημιτελικών από τους οποίους είχε προκριθεί θριαμβευτικά η ομάδα του Πεπ.

Εκτός από τον Γκουαρδιόλα, όμως, ο Λέο δεν αποκλείεται να παίξει αντίπαλος και με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος τις τελευταίες ώρες «πλησιάζει» στη Γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ.

Η κλήρωση έβγαλε έτσι κι αλλιώς πολύ δυνατούς ομίλους, με πρώτο και καλύτερο τον 2ο: Ατλέτικο Μαδρίτης, Λίβερπουλ, Μίλαν και Πόρτο, συνθέτουν το πιο ανοιχτό και ταυτόχρονα ποιοτικό γκρουπ.

Τσέλσι μαζί με Γιουβέντους, Μπάγερν μαζί με Μπαρτσελόνα σε ένα ζευγάρι που «ξυπνά» μνήμες από την οκτάρα του Αυγούστου του 2020, ενώ η πρωτάρα Σέριφ Τίρασπολ των Κολοβού-Αθανασιάδη κληρώθηκε με Ίντερ, Ρεάλ Μαδρίτης και Σαχτάρ Ντόνετσκ!

Μάντσεστερ Σίτι

Παρί Σεν Ζερμέν

Λειψία

Κλαμπ Μπριζ

Ατλέτικο Μαδρίτης

Λίβερπουλ

Πόρτο

Μίλαν

Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ντόρτμουντ

Άγιαξ

Μπεσίκτας

Ίντερ

Ρεάλ Μαδρίτης

Σαχτάρ

Σέριφ

Μπάγερν

Μπαρτσελόνα

Μπενφίκα

Ντιναμό Κιέβου

Βιγιαρεάλ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Αταλάντα

Γιουνγκ Μπόις

Λιλ

Σεβίλλη

Ζάλτσμπουργκ

Βόλφσμπουργκ

Τσέλσι

Γιουβέντους

Ζενίτ

Μάλμε

