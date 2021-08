Champions League: Καντέ, ο μέσος της χρονιάς (pic & vid)

Ο Ενγκολό Καντέ, ο MVP του τελικού του Champions League δεν θα μπορούσε να μην είναι και ο κορυφαίος μέσος της χρονιάς για την περασμένη σεζόν.

Ο άνθρωπος με τα... δέκα πνευμόνια, ο συνεπέστατος «ντριμπλέρ», ο ακούραστος εργάτης και πρωταγωνιστής στην πορεία τίτλου της Τσέλσι. Με άλλα λόγια, ο Ενγκολό Καντέ.

Ο Γάλλος χαφ αναδείχθηκε μέσος της χρονιάς στα βραβεία της UEFA, πιστοποιώντας μια ονειρική σεζόν που έληξε με το δεύτερο τρόπαιο των Μπλε στον θεσμό.

Στην τριάδα των υποψηφίων συγκαταλέχθηκαν επίσης οι Ντε Μπρόινε και Ζορζίνιο.

