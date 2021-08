Champions League: Μεντί, ο τερματοφύλακας της χρονιάς (pic & vid)

Ο Εντουάρντ Μεντί νίκησε τους Τιμπό Κουρτουά και Έντερσον στην «κούρσα» για τον τερματοφύλακα της σεζόν 2020/21 στο Champions League.

Κράτησε άθικτη την εστία του στον τελικό, σήκωσε την κούπα με τα μεγάλα αυτιά. Δύο λόγοι που από μόνοι τους θα ήταν αρκετοί για να τον χρίσουν κορυφαίο τερματοφύλακα. Ο Εντουάρντ Μεντί, όμως, ήταν εξαιρετικός σε όλη την πορεία της Τσέλσι μέχρι την κατάκτηση και το επιστέγασμα αυτής ήταν το βραβείο του τερματοφύλακα της χρονιάς.

Ο Σενεγαλέζος κίπερ νίκησε τους Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης) και Έντερσον (Μάντσεστερ Σίτι) στην «κούρσα» και άρχισε ιδανικά την εκδήλωση για την Τσέλσι στην Κωνσταντινούπολη.

Edouard Mendy is #UCL Goalkeeper of the Season after recording 9 clean sheets in 12 matches! #UEFAawards | #UCLdraw | @ChelseaFC pic.twitter.com/1KE2RgTE8a