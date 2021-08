Σπάρτα Πράγας: «Αγαπητή Μονακό, ταυτοποιήσαμε τους ρατσιστές οπαδούς και τους αποκλείσαμε»

H Σπάρτα Πράγας με ανοικτή της επιστολή στη Μονακό ενημέρωσε τη γαλλική ομάδα ότι ταυτοποίησε τους δράστες της ρατσιστικής επίθεσης στον Ορελιάν Τσουαμενί και τους απέκλεισε την είσοδό τους στους αγώνες της.

Η Σπάρτα Πράγας γνώρισε την εντός έδρας ήττα (0-2) από τη Μονακό για το πρώτο μεταξύ των δύο ομάδων ματς στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League, σε μία αναμέτρηση που στιγματίστηκε από τη ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε ο Ορελιάν Τσουαμενί.

Ο 21χρονος μέσος των Μονεγάσκων άνοιξε το σκορ στην Πράγα και δέχτηκε ρατσιστικά σχόλια από μερίδα οπαδών των γηπεδούχων. Οι συμπαίκτες του, καθώς και ο προπονητής της γαλλικής ομάδας, Νίκο Κόβατς, έγιναν έξαλλοι και ζήτησαν την παρέμβαση του διαιτητή.

Την παραμονή της ρεβάνς (10/8, 21:00) η Σπάρτα Πράγας με ανοικτή επιστολή της προς τη Μονακό, την ενημέρωσε ότι ότι ταυτοποίησε τους δράστες της ρατσιστικής επίθεσης στον Ορελιάν Τσουαμενί και απέκλεισε την είσοδό τους από τους αγώνες της.

Hello @AS_Monaco, @atchouameni, we look forward to meeting You. We are coming as a club supporting equality and fighting racism.



Persons involved in the incident have been identified and will be banned from Sparta matches.



Full statement https://t.co/46ZMa7iWxx pic.twitter.com/xwXcDzBItp