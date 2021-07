Champions League: Η επίσημη μπάλα για τη νέα σεζόν (pics)

Η UEFA έκανε τα «αποκαλυπτήρια» της μπάλας που θα χρησιμοποιηθεί στο Champions League για τη σεζόν 2021/22.

Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο Champions League και τη φάση των ομίλων έχει αρχίσει (14/9, 26 Aυγούστου η κλήρωση) και πλέον είναι γνωστό και το... μέσο για ένα ακόμη ταξίδι στα «αστέρια». Η νέα μπάλα του θεσμού αποκαλύφθηκε κι επίσημα κι εντυπωσιάζει, με πιο παραδοσιακό στυλ και «φανταχτερές» λεπτομέρειες.

Δείτε τη νέα μπάλα, αλλά και την εξέλιξή της στα 30 χρόνια του θεσμού:

Evolution of the Champions League Ball



As it's the #UCLFinal tonight we thought we'd take a look back at the history of the ball.



Which is your favourite?



pic.twitter.com/X3DQamvA10