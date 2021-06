Μέσι - Ντέιβις: Ο Καναδός το 'πε και το 'κανε με την κορνίζα στο σπίτι του (pic)

Ο Αλφόνσο Ντέιβις θαυμάζει και εκτιμά τον Λιονέλ Μέσι όσο ελάχιστους, με αποτέλεσμα να τον έχει σε κοινό τους στιγμιότυπο στον τοίχο του σπιτιού του από αναμέτρηση της Μπάγερν με την Μπαρτσελόνα.

Ο Καναδός φουλ μπακ των Βαυαρών είχε την ευτυχία ν' αντιμετωπίσει τον Αργεντινό «μάγο» και φυσικά να τον έχει διαλύσει με το 8-2 των νοκ-άουτ του Champions League το καλοκαίρι του 2020.

Σε μεταξύ τους κόντρα μέσα στο 2020, ο Μέσι του είχε κάνει φάουλ και αμέσως είχε πάει να τον βοηθήσει να σηκωθεί. Αυτό, είχε ανεβάσει τον captain της Μπαρτσελόνα ακόμα περισσότερο στα μάτια του νεαρού φουλ μπακ, ο οποίος πλέον έχει το κοινό τους στιγμιότυπο σε κορνίζα στον τοίχο του σπιτιού του.

«Δεν θα την ξεχάσω ποτέ εκείνη τη στιγμή» είχε πει και φυσικά πλέον τη βλέπει κάθε μέρα...

Alphonso Davies (2020):



“Lionel Messi fouled me, then he helped me up. That picture will stay with me forever. I'm gonna frame that picture.”



He did. 👀 pic.twitter.com/D3xXZPitbQ