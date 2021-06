Νάπολι - UEFA: Σκληρή διάψευση σε σενάριο για Champions League αντί της Γιουβέντους

Το beIN Sports κυκλοφόρησε τη φήμη ότι η Νάπολι ρώτησε την UEFA για το επόμενο Champions League και τη θέση της Γιουβέντους που απειλείται λόγω ESL, προκαλώντας την οργισμένη διάψευση των Παρτενοπέι μέσω twitter.

Όσο η υπόθεση της European Super League παραμένει ανοιχτή και οι Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους «τραβάνε» το σχοινί, το παζλ των ομάδων του Champions League της ερχόμενης περιόδου θα παραμένει ρευστό. Και ως προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε το ρεπορτάζ του διεθνούς τηλεοπτικού δικτύου, «BeIN Sports», το οποίο και ανέφερε πως η Νάπολι έχει ήδη έρθει σε επαφές με την UEFA, καλοβλέποντας ενδεχόμενο αποκλεισμό των Μπιανκονέρι για να πάρει τη θέση της στους ομίλους (τερμάτισε 5η στη φετινή Serie A).



Ωστόσο, το δημοσίευμα υπέπεσε στην αντίληψη των Παρτενοπέι, οι οποίοι και έσπευσαν να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους διαψεύδοντας σε σκληρό τόνο τα όσα γράφτηκαν:



«Ο Πρόεδρος Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις δεν έχει επικοινωνήσει με την UEFA για την πιθανότητα να συμμετάσχει στο επόμενο Champions League. Ο ισχυρισμός στον οποίον προέβη το BeIN Sports είναι απολύτως αβάσιμος»



President Aurelio De Laurentiis has not contacted UEFA about the possibility of entering next year's Champions League. The claim made by BeIN Sports is completely baseless.