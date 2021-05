Η Λιλ επικράτησε εκτός έδρας με 2-1 επί της Ανζέ και με αυτόν τον τρόπο ολοκλήρωσε το θαύμα της, κατακτώντας το τέταρτο πρωτάθλημα Γαλλίας στην ιστορία της. Οπως είναι λογικό οι οπαδοί της γιόρτασαν αυτή τη σπουδαία επιτυχία του συλλόγου, ωστόσο κάθε άλλο παρά ειρηνικά κύλησαν οι πανηγυρισμοί τους στην πόλη της Λιλ, που είχαν συγκεντρωθεί.

Παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας που παραμένει σε ισχύ στη Γαλλία μεταξύ 9 μ.μ. και 6 π.μ., χιλιάδες οπαδοί βγήκαν στους δρόμους της Λιλ όταν ο αγώνας της ομάδας τους εναντίον του Ανζέ ολοκληρώθηκε. Ωστόσο τα πράγματα δεν κύλησαν όπως θα περίμεναν οι Αρχές της Γαλλίας.

Συγκεκριμένα, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη επτά ατόμων, ενώ 20 ακόμα οπαδοί ενεπλάκησαν με αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Μάλιστα, με ανακοίνωση της η Αστυνομία τόνισε πως ένας οπαδός συνελήφθη για «απόπειρα δολοφονίας ενάντια στις δυνάμεις της τάξης».

Μετά από αρκετές ώρες η κατάσταση στο κέντρο της Λιλ εκτονώθηκε και οι περισσότεροι φίλοι των «λιλουά» αποχώρησαν.

The Lille party showing no signs of slowing down. pic.twitter.com/f54D62rke9

The police have been clearing Là Grand-Place in Lille tonight, but the LOSC party will no doubt rage hard elsewhere in the city tonight. pic.twitter.com/jsrAC7lPr3

— FotMob (@FotMob) May 23, 2021