Οριστικά στην Παρί Σεν Ζερμέν θα συνεχίσει ο Χουάν Μπερνάτ. Ο Ισπανός μπακ βρισκόταν λίγους μήνες πριν εκπνεύσει το τρέχον συμβόλαιό του με τους πρωταθλητές Γαλλίας, αλλά τελικά βρέθηκε η χρυσή τομή στις συζητήσεις των δύο πλευρών κι έτσι ανανέωσε για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Ο 28χρονος παίκτης, εκ των κορυφαίων της Παρί στο περασμένο Final-8 του Champions League, αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2018 από τη Μπάγερν Μονάχου κι έχει αγωνιστεί με τους Παριζιάνους 76 φορές, με απολογισμό 10 ασίστ και 6 γκολ.

Τη φετινή σεζόν στάθηκε άτυχος, καθώς στα μέσα Σεπτεμβρίου υπέστη ρήξη χιαστού και η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για επιστροφή στα μέσα Απριλίου.

@PSG_English is pleased to announce the contract extension of for 4more seasons. The defender, who just celebrated his 28th birthday, is now signed with the capital club until 30 June 2025.

