Ο Μπαπέ βαδίζει στα χνάρια του Πλατινί: Εγινε ο πρώτος παίκτης κάτω των 25 ετών που έφτασε τα 97 γκολ στο γαλλικό πρωτάθλημα (pic)

Το παιδί - θαύμα του ποδοσφαίρου συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του. Λίγες ημέρες μετά το χατ-τρικ που σημείωσε στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα, έβαλε την υπογραφή του στη νίκη της ομάδας του με τη Ντιζόν (0-4).

Βρήκε δίχτυα δύο φορές, έφτασε τα 97 γκολ στο σύνολο στο γαλλικό πρωτάθλημα με αποτέλεσμα να γίνει ο πρώτος παίκτης κάτω των 25 ετών που φτάνει τον συγκεκριμένο αριθμό τερμάτων στη Ligue 1 μετά τον Μισέλ Πλατινί το 1980.

Kylian Mbappé becomes the first player to have scored 97 goals in Ligue1 before the age of 25 since Michel Platini in May 1980. [Statsdufoot] #DFCOPSG #PSG pic.twitter.com/N4wLNzRqr1

