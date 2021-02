Ο Ρούντι Γκαρσία έγινε έξαλλος με τον Κούμαν λόγω Ντεπάι (pic)

Η Μπατσελόνα μπορεί να... τρέχει για την ανανέωση του Λιονέλ Μέσι, ωστόσο δεν παύει να εξετάζει και περιπτώσεις για την ενίσχυση του ρόστερ της νέας σεζόν. Μία από αυτές είναι κι αυτή του Μέμφις Ντεπάι, ο οποίος βρισκόταν στη λίστα των «μπλαουγκράνα» και το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Ρόναλντ Κούμαν έχει εισηγηθεί για την απόκτησή του στο τέλος της φετινής σεζόν, με την διοίκηση να δουλεύει την μεταγραφή του. Πάντως, ο τεχνικός της Λυών θύμισε στον Κούμαν πως πριν από λίγους μήνες έκανε αυτό… που τώρα τον ενοχλεί!

Lyon manager Rudy Garcia: "I read that Koeman was a little offended that PSG was talking about Messi at the club before their UCL game. Well, Koeman didn't hesitate talking about Depay even after the transfer window had ended. This is what I call watering when wet." pic.twitter.com/4a2yq6rBRp

— M•A•J (@Ultra_Suristic) February 8, 2021