Ο Άλβαρο πήγε να κλωτσήσει τον Νεϊμάρ στο κεφάλι αλλά στο τέλος τραυματίστηκε ο ίδιος (pic & vid)

Καθημερινά Novi Specials στοιχήματα & σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις! (21+)

Η κόντρα μεταξύ των δύο καλά κρατεί. Η Παρί έφυγε τους τρεις βαθμούς επικρατώντας με 2-0 της Μαρσέιγ κι έτσι μείωσε τη διαφορά από την κορυφή και την πρωτοπόρο Λυών στους τρεις βαθμούς.

Στο χθεσινό ντέρμπι (07/02), γι' ακόμη μία φορά ξεχώρισε η κόντρα μεταξύ του Άλβαρο Γκονσάλες και του Νεϊμάρ. Στον πρώτο γύρο ο Βραζιλιάνος είχε κατηγορήσει τον παίκτη της Μαρσέιγ, για ρατσιστική επίθεση ενώ και στο Λιγκ Καπ ο άσος των Παριζιάνων χλεύασε τον Ισπανό στα social media.

Αυτή τη φορά ο Άλβαρο Γκονσάλες προσπάθησε να ανακόψει με κλωτσιά στο κεφάλι τον Νεϊμάρ αλλά δεν τα κατάφερε. Οχι μόνο αυτό ​αλλά στο τέλος της φάσης τραυματίστηκε ο ίδιος...

Gonzalez tried to kick man’s face off when going for the ball with Neymar pic.twitter.com/0qppvaRbYa

— (@F1avs) February 7, 2021