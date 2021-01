Τέλος καριέρας για τον Ρουφιέ λίγες μέρες μετά το «διαζύγιο» με την Σεντ Ετιέν (pic)

Μετά από 383 εμφανίσεις του από το 2011, όντας ο πρώτος παίκτης σε συμμετοχές με τη Σεντ Ετιέν στη Ligue 1, ο Ρουφιέ στις αρχές του Γενάρη αποτέλεσε παρελθόν από την ομάδα, έξι μήνες πριν τη λήξη του συμβολαίου του.

Ετσι, μετά το «διαζύγιο» με τον γαλλικό σύλλογο ο 34χρονος πορτιέρε αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του καθώς θα αναλάβει προπονητής τερματοφυλάκων στην Μπαγιονέζ.

Ligue 1 legend Stephane Ruffier has retired from football with immediate effect after being dropped and sacked from AS Saint-Etienne.

— Kick Off (@KickOffMagazine) January 13, 2021