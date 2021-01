«Ντόπες» από τους οπαδούς της Παρί ενόψει του τελικού Σούπερ Καπ με την Μαρσέιγ (vid)

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τα μέλη της αποστολής της Παρί Σεν Ζερμέν στο αεροδρόμιο της πόλης Λε Μπουρζέ.

Οπαδοί των Παριζιάνων με πυρσούς στα χέρια και φωνάζοντας συνθήματα, προσπάθησαν να εμψυχώσουν τους παίκτες του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ενόψει του τελικού του Σούπερ Καπ με την Μαρσέιγ, που θα διεξαχθεί στη φυσική έδρα της Λανς, το «Μπολάρ».

PSG fans were present at the Bourget airport today to give their players a send off ahead of the Trophée des Champions clash with Marseille: “Kill them.” pic.twitter.com/RiXk5lj7EF

— Get French Football News (@GFFN) January 13, 2021