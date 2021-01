Ο 24χρονος χαφ από τη Ρωσία έχασε τέσσερις μήνες αγωνιστικής δράσης λόγω προβλήματος με το οποίο ήρθε αντιμέτωπος από το τέλος του καλοκαιριού κι έτσι πέρασε με αλλαγή στο παιχνίδι της Τετάρτης, παίρνοντας περίπου μισή ώρα χρόνο συμμετοχής.

Η Μονακό έφτασε στο τελικό 5-2, με τον Γκολόβιν να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ της ομάδας του στο 64', μόλις 10 δευτερόλεπτα αφότου πέρασε στον αγωνιστικό χώρο!

Δείτε το βίντεο:

Monaco's Aleksandr Golovin hadn't played since August due to injury.

He came off the bench, didn't break stride, picked up the ball and put it straight in the bottom corner

( via @AS_Monaco)pic.twitter.com/gd6n4JdfLY

— B/R Football (@brfootball) January 7, 2021