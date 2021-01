Ποτσετίνο: «Η Παρί έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου» (vid)

Από το Σάββατο η Παρί άλλαξε σελίδα, καθώς ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο ανέλαβε τα ηνία της ομάδας. Ο πολύπειρος προπονητής πήρε την θέση του Τόμας Τούχελ και μετά από αρκετούς μήνες απουσίας από τους πάγκους επιστρέφει στους πάγκους.

Κατά την παρουσίασή του ο Αργεντινός τεχνικός μίλησε για το ρόστερ της ομάδας, το σ​τιλ παιχνιδιού που ήδη έχει η Παρί και δεν πρόκειται να το αλλάξει αλλά και για τους στόχους του συλλόγου.

«Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που είμαι ο νέος προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν. Θέλω να ευχαριστήσω την διοίκηση της ομάδας που μου έδειξε εμπιστοσύνη. Όπως ήδη γνωρίζετε αυτός ο σύλλογος έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Έχω εκπληκτικές αναμνήσεις από όταν ήμουν ποδοσφαιριστής εδώ.

Την ίδια στιγμή είμαι πολύ χαρούμενος που θα προπονήσω μερικούς από τους πλέον ταλαντούχους ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Αυτή η ομάδα έχει τεράστια ποιότητα και μεγάλη προοπτική και εγώ μαζί με τους συνεργάτες μου θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τα καλύτερα αποτελέσματα σε όλες τις διοργανώσεις.

​Επίσης στόχος μου είναι να να διατηρήσει η ομάδα αυτό το μαχητικό πνεύμα και την επιθετική νοοτροπία που έχουν συνηθίσει να απολαμβάνουν οι φίλαθλοι της Παρί Σεν Ζερμέν»

