Ο ερχομός του Τόμας Τούχελ στην Παρί Σεν Ζερμέν συνέβη παράλληλα με την άφιξη του Κιλιάν Μπαπέ από τη Μονακό το καλοκαίρι του 2018. Και μπορεί στα δυόμιση χρόνια που ακολούθησαν η σχέση τους να είχε σκαμπανεβάσματα, όμως, ο 22χρονος σταρ θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για τη συνεργασία τους, μετά την απόλυση του Γερμανού τεχνικού από τον σύλλογο.

Με ανάρτησή του στο Instagram, ο στράικερ των Παριζιάνων απέδωσε το τέλος της θητείας του στον «νόμο του ποδοσφαίρου» και τόνισε ότι δεν θα ξεχαστεί η παρουσία του στο κλαμπ.

«Δυστυχώς, είναι ο νόμος του ποδοσφαίρου, αλλά κανείς δεν θα ξεχάσει τον χρόνο που πέρασε στην ομάδα. Έγραψες ένα υπέροχο κομμάτι της ιστορίας του συλλόγου και εγώ σου λέω πως σε ευχαριστώ για όλα coach».

Kylian Mbappe has paid tribute to Thomas Tuchel on Instagram, after he was sacked by PSG.

“It is sadly the law of football, but nobody will forget your time here. You wrote a wonderful part of the club’s history and I say to you thank you coach.” pic.twitter.com/C8kP309dNe

— Goal (@goal) December 24, 2020