Τα έβαλε με δημοσιογράφο στη συνέντευξη Τύπου ο Βίλας Μπόας μετά την ήττα της Μαρσέιγ (vid)

Το αήττητο σερί των εννέα αγώνων για την Μαρσέιγ έλαβε τέλος το βράδυ της Τετάρτης (16/12) το συγκρότημα του Βίλας Μπόας, γνώρισε την ήττα με 2-1 από τη Ρεν.

Μία ήττα η οποία δεν άρεσε καθόλου στον 43τεχνικό των Μασσαλών, ο οποίος αφού πρώτα μίλησε για την άδικη αποβολή του Γκεγιέ στο 37' στη συνέχεια επιτέθηκε φραστικά σε δημοσιογράφο στη συνέντευξη Τύπου.

«Ζητήσαμε από τον διαιτητή να κοιτάξει το VAR. Δεν τον ενδιέφερε όμως. Είναι διαιτητής της FIFA αλλά προσωπικά δεν είμαι ευχαριστημένος μαζί του. Δεν ήταν δίκαιη η αποβολή του Γκεγιέ», ανέφερε αρχικά για τις αποφάσεις του διαιτητή στο ματς και με την ολοκλήρωση των δηλώσεων του ο Βίλας Μπόας σηκώθηκε από την καρέκλα του και κινήθηκε προς τον δημοσιογράφο όπου βρισκόταν στην αίθουσα για να του ζητήσει τα... ρέστα σχετικά με ένα άρθρο που είχε δημοσιευθεί πριν από λίγες ημέρες και ασκούσε έντονη κριτική στο προπονητή της Μαρσέιγ.

Marseille boss André Villas-Boas appeared to threaten a journalist following his post-match presser after defeat to Rennes: “Thanks eh? Continue like that, I will catch you. If I have the chance to run into you... Continue like that, it’s good.” pic.twitter.com/mwoZSvOZQn

