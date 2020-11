Εγραψε ιστορία ο Νεϊμάρ με το γκολ του απέναντι στην Μπορντό (vids)

Παρί Σεν Ζερμέν και Μπορντό μοιράστηκαν τον βαθμό της ισοπαλίας, με τον Νεϊμάρ να πετυχαίνει το ένα εκ των δύο τερμάτων για τους Παριζιάνους.

Με αυτό το γκολ ο Βραζιλιάνος άσος έγινε ο γρηγορότερος παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν, που φτάνει τα 50 γκολ στην πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματος Γαλλίας σε 58 αναμετρήσεις.

50 - Neymar est devenu le joueur de Paris le plus rapide à atteindre les 50 buts en Ligue 1, en 58 matches. Ces 70 dernières saisons, seuls Gunnar Andersson (53) et Josip Skoblar (54) ont été plus rapides à atteindre ce cap dans l’élite. Samba. #PSGFCGB pic.twitter.com/gZEKelrGEG

