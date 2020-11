Τρελή φάρσα έστησαν οι φίλοι του Νεϊμάρ την ημέρα του halloween, η οποία μεταδόθηκε στο Twitch. Ο Βραζιλιάνος σταρ έπαιζε ένα παιχνίδι τρόμου μαζί με φίλους, αλλά και φαν του στο Twitch. Ενας από τους κολλητούς του είχε φροντίσει να φορέσει μια τρομακτική μάσκα ενός τέρατος, ξέροντας καλά τους... εφιάλτες που έχει ο Νεϊμάρ. Οταν είπαν στον σταρ της Παρί να τσεκάρει καλά τον χώρο, ο 28χρονος είδε τη μάσκα του τέρατος και πετάχτηκε στα ύψη από την τρομάρα που πήρε... Θυμίζουμε, πως ο Νεϊμάρ είναι εκτός για το ματς με τη Λειψία λόγω τραυματισμού, ενω δεν θα αγωνιστεί πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος.

Neymar getting scared live on stream. His reaction

(via neymarjr/Twitch) pic.twitter.com/w9ykOxFLB0

— ESPN FC (@ESPNFC) November 1, 2020