Τα παιδία παίζει! Το κλίμα στην Παρί Σεν Ζερμέν είναι πολύ καλό μετά και την πρώτη νίκη στο φετινό Champions League, στην Τουρκία επί της Μπασακσεχίρ (2-0). Σε στιγμές χαλάρωσης, τρεις παίκτες του Τόμας Τούχελ είπαν να παίξουν με το κινητό ενός τέταρτου, ο οποίος κοιτούσε μάλλον αγχωμένος.

Ο Μάρκο Βεράτι, λοιπόν, παρακολουθεί Κιλιάν Μπαπέ, Μαρκίνιος και Λεάντρο Παρέδες να παίζουν στην πισίνα με το κινητό τους, σε ένα βίντεο που ανέβασε στο προφίλ του ο Λεϊβίν Κουρζαβά.

The PSG squad having fun with Marco Verratti’s phone. pic.twitter.com/4IolcGIYp3

