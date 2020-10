Στρασβούργο-Λυών 2-3: Με σόου Εκαμπί και Ντεπάι οι Λιονέ πήραν το διπλό

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησαν το ματς οι ποδοσφαιριστές της Λυών, καθώς μόλις στο 12ο λεπτό του παιχνιδιού, άνοιξαν το σκορ με τον Καντεβέρε. Μετά από εξαιρετική ασίστ το Ντεπάι, ο 24χρονος εξτρέμ κοντρόλαρε την μπάλα και εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ, με την προσπάθεια του να καταλήγει στην κάτω δεξιά γωνία του Καμαρά.

Οι Λιονέ, στο 25’ διπλασίασαν τα τέρματα τους με τον Εκαμπί. Ένα γκολ το οποίο προήλθε μετά από την δεύτερη ασίστ του Ντεπάι στο ματς.

Το τρίτο γκολ της Λυών, προήλθε πάλι από τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Ο Ντεπάι έδωσε στον Εκαμπί κι αυτός χωρίς να δυσκολευτεί έκανε το 3-0 για την ομάδα του, στο 42’. Ο Ολλανδός επιθετικός έγινε ο πρώτος στην Ευρώπη, παίκτης που πετυχαίνει, τη φετινή σεζόν, χατ-τρικ και σερβίρει τρία γκολ σε ένα ματς.

Memphis Depay is the first player in Europe’s top five divisions this season to score a hat-trick of goals and provide a hat-trick of assists:

vs. Dijon

vs. Strasbourg

Get a forward that can do both. pic.twitter.com/17a0LZaKjH

— Squawka Football (@Squawka) October 18, 2020