Το διάστημα της καραντίνας πέρασε για τον Άντερ Ερέρα, ο οποίος επέστρεψε στις προπονήσεις της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο άσος των Παριζιάνων, μέσω των social media, είχε όρεξη για πλάκα... πειράζοντας τον Κιμπεπέ.

«Ύστερα από μερικές εβδομάδες με τον κορονοϊό, το τεστ μου την Πέμπτη ήτα αρνητικό. Είμαι τόσο χαρούμενος που επέστρεψα στην ομάδα. Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη για την ποδιά Κιμπεμπέ», έγραψε χαρακτηριστικά.

After couple of weeks with COVID, I have tested negative today. So happy to be back with the team. By the way, sorry for the meg @kimpembe_3 pic.twitter.com/5K0K2UwcD2

