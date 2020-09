Ο Γάλλος επιθετικός της Μπρεστ ήταν εκείνος που στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων στην αναμέτρηση με την Ντιζόν διαμόρφωσε το τελικό 2-0 για την ομάδα του με εναέριο βολέ στην κίνηση από το δεύτερο δοκάρι.

Ωστόσο, ο τρόπος που άλλαξε τα πόδια του για να πάρει και φόρα και να βάλει και δύναμη, τον έκανε να μοιάζει σαν να... περπατάει στον αέρα!

Just give the Puskás Award to Brest's Irvin Cardona.

@btsportfootballpic.twitter.com/9Bgmpehnvh

— Barry Anderson (@BarryAnderson_) September 14, 2020