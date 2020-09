Ο 28χρονος επιθετικός από τη Γερμανία, άφησε τις «ασπιρίνες» στη φετινή θερινή μεταγραφική περίοδο και αποχώρησε, όπως αναμένεται να το κάνει και ο Κάι Χάβερτς.

Από το πρωί της Τετάρτης, ο Φόλαντ είναι κι επίσημα παίκτης της Μονακό για τα επόμενα τέσσερα χρόνια έναντι 12 εκατομμυρίων ευρώ που θα λάβει η πρώην, πλέον, ομάδα του.

Με αυτή την εξέλιξη επιβεβαιώθηκε και ο Πέτερ Μπος για το γεγονός πως τον θεωρούσε ήδη παρελθόν από τη Λεβερκούζεν από την αρχή της εβδομάδας...

AS Monaco are delighted to announce the arrival of Kevin Volland, who joins us for the next 4 seasons.pic.twitter.com/8W45e50FuV

