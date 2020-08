Εξαλλος ο Τούχελ όταν ρωτήθηκε για το αν η Παρί είναι απλώς... τυχερή (vid)

Μία τέτοιου είδους ερώτηση, ήταν αρκετή για να εκνευρίσει τον τεχνικό της Παρί Σεν Ζερμέν, Τόμας Τούχελ, ο οποίος τόνισε πως δεν πρόκειται να απολογηθεί για το αν η ομάδα του είναι τυχερή ή όχι.

«Ε και; Ναι, ήμασταν τυχεροί. Μπορείτε να το γράψετε. Όμως όλο τα ίδια κάνετε, λέτε ότι είμαστε τυχεροί. Καμία ποιότητα για σας, μόνο τύχη. Είναι ποδόσφαιρο όμως, μόνο ποδόσφαιρο. Πέρσι η Λίβερπουλ έχασε με 3-0 από την Μπαρτσελόνα. Πώς έπαιξε τότε. Κι όμως, κέρδισαν το Champions League. Δείξτε μου μι ομάδα που πετυχαίνει 4-5 γκολ σε κάθε αγώνα. Δεν είναι εφικτό αυτό! Εσείς πάντα ψάχνετε τα αρνητικά. Μπορεί να υπάρχουν 99 θετικά, αλλά εσείς αναζητάτε το 100, γιατί πρέπει να βρίσκετε προβλήματα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, κερδίσαμε και δεν θα απολογηθώ γι’ αυτό», ανέφερε ο Γερμανός προπονητής κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου..

A journalist reminded Thomas Tuchel that PSG have scored just one goal in their last 210 minutes of football...

And the PSG manager lost it pic.twitter.com/ukcp3JEc9C

