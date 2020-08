Η δυναστεία της Παρί Σεν Ζερμέν: 21ος τίτλος από τους 24 στη Γαλλία την τελευταία εξαετία! (pic)

Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι το απόλυτο αφεντικό, η ακλόνητη κυρίαρχος εντός Γαλλίας εδώ και σχεδόν μια δεκαετία. Και το αποδεικνύει στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων.

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ έκανε το 2/2 σε τίτλους με την επανέναρξη της δράσης στη χώρα, σηκώνοντας και το Λιγκ Καπ κόντρα στη Λυών (0-0, 6-5 στα πεν.) και πρόσθεσε ένα ακόμη «ασημικό» στην ασφυκτικά γεμάτη τροπαιοθήκη της την τελευταία εξαετία.

Συγκεκριμένα, από τη σεζόν 2014/15 ως και σήμερα, οι Παριζιάνοι έχουν κατακτήσει τους 21 τίτλους από τους 24 που διεκδίκησαν εντός συνόρων!

Πέντε πρωταθλήματα, πέντε Κύπελλα Γαλλίας, Πέντε Λιγκ Καπ και το απόλυτο στα Σούπερ Καπ, για την φοβερά επιτυχημένη Παρί που έχει χτίσει για τα καλά τη δική της δυναστεία.

Μάλιστα, με το φετινό τρόπαιο του Λιγκ Καπ συμπλήρωσε το καρέ τίτλων στη σεζόν, κάτι που πραγματοποιεί για τέταρτη φορά μέσα σε αυτά τα έξι χρόνια!

