Οι Παριζιάνοι, Πρωταθλητές Γαλλίας και για φέτος παρά την διακοπή του πρωταθλήματος από νωρίς λόγω του κορονοϊού, έχουν ήδη αρχίσει την προετοιμασία για τη νέα σεζόν και τη συνέχιση του Champions League, έχοντας παίξει ήδη δυο φιλικά παιχνίδια.

Το πρωί της Τρίτης η ομάδα αποκάλυψε την νέα επετειακή φανέλα που θα φοράει τη νέα αγωνιστική περίοδο στη συμπλήρωση 50 ετών από την ίδρυσή της.

Αν μη τι άλλο η φανέλα συνδυάζει στυλ που έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν από το κλαμπ, κερδίζει τις εντυπώσεις και περιποιεί τιμή στα χρόνια «ζωής» του συλλόγου.

For the th anniversary, @PSG_English revives its legendary jersey #ICICESTPARIS https://t.co/rM91i5ptMc pic.twitter.com/abFFMXwJxG

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 21, 2020