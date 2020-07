Δυσαρέσκεια για την παρουσία φιλάθλων στο φιλικό της Παρί Σεν Ζερμέν

Περισσότεροι από 5.000 φίλοι των Παριζιάνων, παρευρέθηκαν στο «Παρκ Ντε Πρενς», μετά τις 29 Φεβρουαρίου φιλικό παιχνίδι της ομάδας, κόντρα στη βελγική Βάασλαντ-Μπέβερεν. Ο Νεϊμάρ και η παρέα του, μπορεί να πρόσφεραν γκολ και θέαμα στο κοινό, με την νίκη 7-0, ωστόσο η γαλλική κυβέρνηση δεν είδε με καλό μάτι, την παρουσία κόσμο στο γήπεδο.

Κι αυτό διότι, οι φίλαθλοι της Παρί, δεν τήρησαν τα απαραίτητα μέτρα για τον κορονοϊό, καθώς όχι μόνο δεν φορούσαν μάσκες, αλλά δεν κράτησαν και αποστάσεις μεταξύ τους. Πλέον, στην Γαλλία βρίσκονται σε προβληματισμό, ενόψει της νέας χρονιάς αλλά και για την αρχική πρόθεση που είχαν για τη σταδιακή επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα.

Η γαλλική ομοσπονδία, από την πλευρά της πάντως ξεκαθάρισε πως οι τελικοί του Κυπέλλου και του League Cup στις 24 και 31 Ιουλίου, θα γίνουν με άδειες εξέδρες.

Fans were back in the Parc des Princes for PSG's latest friendly today #football #soccer #sports #PSG #COVID19 #League1 pic.twitter.com/UjCxxhO3SF

— WhaleBets (@WhaleBets_com) July 18, 2020