Η Παρί πήρε την απόφαση να μην ανανεώσει τα συμβόλαια των δύο ποδοσφαιριστών που έχουν γράψει ιστορία με το κλαμπ της γαλλικής πρωτεύουσας, έχοντας βρεθεί εκεί στις αρχές της δεκαετίες του 2010.

Βέβαια, όπως έγινε γνωστό, οι Τιάγκο Σίλβα και Καβάνι θα συνεχίσουν ν' αγωνίζονται με τον παριζιάνικο σύλλογο μέχρι και το τυπικό φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, κάτι που σημαίνει ότι θα είναι παρόντες μέχρι και την ολοκλήρωση του Champions League που θα πάει λίγο μετά τις 20 Αυγούστου με πιθανότερο τόπο διεξαγωγής του Final-8 με μονά ματς στις επόμενες φάσεις των νοκ-άουτ, στη Λισαβόνα.

PSG also confirm club captain Thiago Silva will leave at the end of the season after eight years.

End of an era. pic.twitter.com/1f30DbYYTX

