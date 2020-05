Μπεν Γιέντερ: «Πόσοι ακόμα θα σπάσουν τηλεχειριστήρια στο FIFA εξαιτίας μου;»

Ο Γάλλος τόσο στην πραγματική ζωή όσο και σε αυτή του FIFA σκοράρει με οποιονδήποτε τρόπο. Σουτ, φάουλ, κεφαλιές. Πιο πιθανό είναι να σταματήσεις τον icon Πελέ στο FIFA 20 παρά τον 29χρονο στράικερ. Το γνωστό σε όλους βιντεοπαιχνίδι λίγες ημέρες νωρίτερα ανακοίνωσε τις Team Of The Season κάρτες και μέσα σε αυτές δεν θα μπορούσε να λείπει αυτή του Μπεν Γιέντερ.

Τα στατιστικά του είναι εξωπραγματικά. 97 pace, 97 shooting, 94 passing, 98 dribbling γι' αυτό και ο Μπεν Γιέντερ καταλαβαίνει το «μίσος» προς το πρόσωπο του όσον αφορά στο FIFA 20. Ολοι όσοι έχουν τύχει κάποιον αντίπαλο ο οποίος έχει στο squad του στο Ultimate Team, τον έμπειρο φορ στο τέλος καταλήγει να σπάει το τηλεχειριστήριο του. Τόσο... άρρωστη κάρτα!

Ο Μπεν Γιέντερ μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter αναρωτήθηκε «Πόσοι χρειάστηκαν να σπάσουν τα τηλεχειριστήρια τους εξαιτίας της κάρτας μου;». Οπως ήταν λογικό οι απαντήσεις ήταν πολλές...

How many broken controllers with this one ? https://t.co/6dXi3Sk2eU

— Wissam Ben Yedder (@WissBenYedder) May 29, 2020