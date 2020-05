Οταν ο Νεϊμάρ άφησε άφωνο το κοινό με την εντυπωσιακή του εκτέλεση κόρνερ (vid)

Με τη φανέλα της Παρί, ο Νείμάρ έχει καταφέρει σε 80 συμμετοχές να βρει τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα 69 φορές αλλά και να μοιράσει 39 έτοιμα γκολ.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές του ασίστ, ήταν αυτή στον αγώνα με την Τουλούζ του 2017. Τότε η Παρί, είχε επικρατήσει με 6-2. Ο 28χρονος άσος των Παριζιάνων είχε σκοράρει δύο φορές ενώ είχε σερβίρει και δύο ασίστ.

Μάλιστα η εντυπωσιακή εκτέλεση κόρνερ που είχε εκτελέσει με τελικό αποδέκτη τον Κουρζαουά αποτελεί θέμα συζήτησης ακόμα και σήμερα. Ο Βραζιλιάνος είχε δώσει το... τέλειο φάλτσο ώστε η μπάλα να φτάσει στον συμπαίκτη του κι αυτός με τρομερό γυριστό σουτ στην κίνηση να στείλει την μπάλα στο πλεκτό.

The corner from Neymar is as good as that finish. — Just be coz (@Cozzie1981) August 21, 2017

Neymar's corner for Kurzawa's goal is the reason we watch football. — The Laru (@d_laru) August 21, 2017

Neymar's corner kick assist to Kurzawa's scissor kick is just insane filthy. — Ram (@Ramberg1993) August 21, 2017