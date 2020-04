Ο Ντεπάι έβγαλε τραγούδι και αποθέωσε τον Φαν Ντάικ (vid)

Ο επιθετικός της Λυών, όταν δεν αγωνίζεται στα γήπεδα περνάει τον ελεύθερο του χρόνο, γράφοντας τραγούδια σε ρυθμούς RnB. Μάλιστα, τα τραγούδια του στο Youtube έχουν «χτυπήσει» εκατομμύρια κλικ.

Αυτή τη φορά ο Μέμφις Ντεπάι, μιας και παραμένει εσώκλειστος θέλησε να κάνει freestyle τραγούδι με θέμα τον συμπατριώτη του, Βέρτζιλ Φαν Ντάικ.

Αφού τον αποθέωσε στα αγγλικά και στα ολλανδικά, στο τέλος του τραγουδιού του, τόνισε χαριτολογώντας πως ήλπιζε να υπογράψει για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπου στο παρελθόν αγωνιζόταν και ο Ντεπάι και όχι στη Λίβερπουλ.

Asked @Memphis to freestyle—and he mixed English and Dutch to pay tribute to @VirgilvDijk pic.twitter.com/Zep09uNTnN

— B/R Football (@brfootball) April 24, 2020