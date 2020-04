Ο Φάμπρεγας ονόμασε τους δύο καλύτερους προπονητές σνομπάροντας τον Γκουαρδιόλα

Ο 32χρονος μέσος ονόμασε του Αρσέν Βενγκέρ και Ζοσέ Μουρίνιο ως τους πολυτιμότερους προπονητές που έχει δουλέψει έως τώρα.

Ο Φάμπρεγας βρίσκεται στη Γαλλία κλεισμένος στο σπίτι του, όπως και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, εξαιτίας της πανδημίας.

Σε ζωντανή μετάδοση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, οι ακόλουθοι του τον ρώτησαν για το ποιος είναι ο καλύτερος κόουτς που είχε.

«Είχα την τιμή να έχω τους δύο καλύτερους στον κόσμο, οπότε δεν παραπονιέμαι. Αναφέρομαι στον Βενγκέρ και στον Μουρίνιο».

Ο Βενγκέρ ήταν ο προπονητής μέντορας του Ισπανού, βοηθώντας το να ξεδιπλώσει το ταλέντο του και να τον προωθήσει στην πρώτη ομάδα της Αρσεναλ.

Στην Τσέλσι μετακόμισε το 2014, αγωνιζόμενος υπό τις οδηγίες του Ζοσέ Μουρίνιο, βοηθώντας τους «μπλε» να κατακτήσουν το πρωτάθλημα στην πρώτη του χρονιά.

Ωστόσο, πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι σχολίασαν ότι ο Φάμπρεγας δεν συμπεριέλαβε στους κορυφαίους προπονητές τον Πεπ Γκουαρδιόλα​ που συνεργάστηκε στην Μπαρτσελόνα. Ο ίδιος πάντως δεν έδωσε σημασία.

Cesc Fabregas snubs Pep Guardiola when naming his two best coaches https://t.co/qYgTQxLkx1 pic.twitter.com/4Il8svJL8i

— watchsports234 (@watchsports234) April 1, 2020