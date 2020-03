Μένουμεσπίτι: Θέλεις να την φας στα... φιλιά: Η κορούλα του Καβάνι κάνει μπάνιο στην αυλή (vid)

Ο Έντινσον Καβάνι έχει δύο αγόρια από τον πρώτο του γάμο. Αυτό, όμως, δεν εμποδίζει τον Ουρουγουανό επιθετικό να είναι ο πιο γλυκός χαζομπαμπάς του κόσμου και να απολαμβάνει κάθε δευτερόλεπτο του «μένουμε σπίτι».

Πως; Αφιερώνοντας ώρες στην δέκα μηνών κορούλα του, Ίντια, την οποία κάνει μπάνιο στην αυλή του σπιτιού του. Ένα από τα πιο γλυκά και αισιόδοξα βίντεο που θα μπορούσε να μοιραστεί αυτή την εποχή ο «Ματαντόρ». Γιατί αυτή, φίλοι μου, είναι η ζωή!

«Ευχόμενος να σας είχα όλους εδώ μαζί μου» γράφει ο Καβάνι. Μας έχεις «Έντι», μας έχεις!

Wishing to have you all here with me. pic.twitter.com/00xk7zIRZn

