Με απόφαση του Υπουργού Αθλητισμού της Γαλλίας, κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα με περισσότερα από 1.000 άτομα στις εξέδρες από εδώ και στο εξής θα διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών.

Αυτό το μέτρο πρόληψης κατά της εξάπλωσης του κοροναϊού θα ισχύει μέχρι και την 15η Απρίλη, με το γαλλικό ποδόσφαιρο να γίνεται το αμέσως επόμενο που δέχεται τέτοιο πλήγμα από τον κοροναϊό μετά τη Serie A στην Ιταλία...

+ French Sports Minister has just announced that all #Ligue1 matches will be played behind closed doors or with 1000 spectators, until April 15.

— Adriano Del Monte (@adriandelmonte) March 9, 2020