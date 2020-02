Τραγωδία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Νιμ απέναντι στους Μασσαλούς το βράδυ της Παρασκευής, καθώς, ένας 38χρονος οπαδός των γηπεδούχων στο «Stade des Costières» άφησε την τελευταία του πνοή...

Ο άτυχος άνδρας υπέστη ανακοπή καρδιάς και λίγη ώρα αργότερα επισημοποιήθηκε ο θάνατός του βυθίζοντας την ομάδα του στο πένθος...

Heartbreaking news. A 38-year old Nimes supporter passed away yesterday whilst watching his team take on Marseille. He was in the stands and suffered a heart-attack during the game.

Our thoughts are with his loved ones. RIP pic.twitter.com/S05n5C22Tq

— FutbolBible (@FutbolBible) February 29, 2020