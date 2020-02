Η Παρί Σεν Ζερμέν είχε ανατρέψει το σκορ στο ματς με αντίπαλο την Μπορντό, χάρη σε γκολ του Μαρκίνιος στο 45' και φάνηκε ότι θα πάει στην ανάπαυλα με προβάδισμα.

Ωστόσο, οι Παριζιάνοι φίλαθλοι λογάριαζαν δίχως τον Σέρχιο Ρίκο και την παιδαριώδη άμυνα τους.

Μετά από εκτέλεση φάουλ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, η μπάλα δεν απομακρύνθηκε από τα καρέ του Ισπανού πορτιέρο, ο Κουρζάβα του γύρισε την μπάλα, αλλά εκείνος τα έκανε... μαντάρα.

Η απομάκρυνσή του βρήκε στον Πάμπλο, με την μπάλα να εξοστρακίζεται προς την γωνία των διχτύων, προσφέροντας κάτι σαν αυτογκόλ, βγαλμένο από φλιπεράκι.

Δείτε την φάση:

Look at the goal PSG conceded pic.twitter.com/XdGUNy4Byn

— (@Cocolitooo) February 23, 2020