Οι Παριζιάνοι σημείωσαν ακόμα μια νίκη στη φετινή τους πορεία μέχρι την εξασφάλιση του τίτλου της Ligue1 και οι οπαδοί τους φρόντισαν να κάνουν τους «λιονέ» να καταλάβουν από νωρίς ότι δεν είχαν καμία ελπίδα.

Οι σκηνές στις εξέδρες με τα καπνογόνα ήταν εντυπωσιακές, η Παρί έφτασε στο τελικό 4-2 και μάλιστα, το τελευταίο γκολ της ομάδας του Φαβρ επιτεύχθηκε έπειτα από κατοχή της μπάλας για 98 δευτερόλεπτα, 38 μεταβιβάσεις και τους 11 ποδοσφαιριστές να συμμετέχουν στη φάση!

PSG's 4th goal against Lyon.

98 seconds of possession

38 passes

All 11 players touch the ball

[Requested by @Buteurexcentre] pic.twitter.com/Lg9GXFrThV

— Ali (@AliTactics) February 10, 2020