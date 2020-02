Αποκάλυψη «L'Equipe»: Η Παρί διαθέτει τους δέκα πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Ligue 1 (pic)

Η οικονομική δύναμη του Αλ Κελάιφι και της καταριανής οικογένειας που βρίσκεται πίσω και χρηματοδοτεί την Παρί Σεν Ζερμέν είναι γνωστή εδώ και καιρό. Ωστόσο, τα χρήματα που δαπανά για το ρόστερ της στο ετήσιο μπάτζετ δεν έχουν προηγούμενο.

Τρανή απόδειξη το γεγονός ότι και οι δέκα πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες στο γαλλικό πρωτάθλημα φορούν την παριζιάνικη φανέλα.

Σύμφωνα με την λίστα που εξέδωσε η «L'Equipe», από τον 1ο Νεϊμάρ (3,06 εκατ. το μήνα) ως τον 10ο Λεάνδρο Παρέδες (750 χιλ. το μήνα), μεσολαβούν αποκλειστικά παίκτες της Παρί.

Συγκεκριμένα, μετά τον Βραζιλιάνο ακολουθούν οι Μπαπέ, Τιάγκο Σίλβα, Καβάνι, Μαρκίνιος, Βεράτι, Ντι Μαρία και Νάβας, όλοι τους αμειβόμενοι άνω του εκατομμυρίου, ενώ την δεκάδα κλείνουν οι έτεροι Αργεντίνοι (Ικάρντι, Παρέδες).

The highest-paid Ligue 1 players all play for PSG

(via @lequipe) pic.twitter.com/vxhFPKxzwj

— ESPN FC (@ESPNFC) February 7, 2020