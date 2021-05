Η αρχηγική κίνηση του Νόιερ: Έδωσε στους Αλάμπα, Μπόατενγκ και Μαρτίνες να σηκώσουν το τρόπαιο (vid)

Η Μπάγερν Μονάχου με το εμφατικό 5-2 επικράτησε της Άουγκσμπουργκ και με αυτόν τον τρόπο κατέκτησε το 9ο διαδοχικό πρωτάθλημα. Σε ένα ματς στο οποίο ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έγραψε ιστορία, καθώς σκόραρε το 41ο του γκολ στην Bundesliga και έσπασε το ρεκόρ του μύθου Γκερντ Μίλερ, από τη σεζόν 1971-72.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, παίκτες και τεχνικό τιμ των Βαυαρών πανηγύρισαν έξαλλα αυτή τη σπουδαία επιτυχία του συλλόγου. Μάλιστα, υπήρξε μια ξεχωριστή και συγκινητική στιγμή όταν έφτασε η στιγμή για τον Νόιερ να σηκώσει στον ουρανό την σαλατιέρα.

Ο Γερμανός πορτιέρε και αρχηγός των Βαυαρών, προτίμησε να παραδώσει το τρόπαιο στους συμπαίκτες του Νταβίντ Αλάμπα, Ζερόμ Μπόατενγκ και Χάβι Μαρτίνες, για να το σηκώσουν εκείνοι καθώς έδωσαν το τελευταίο τους παιχνίδι με τη φανέλα της Μπάγερν.

NINE IN A ROW

Manuel Neuer gives the Bundesliga trophy to David Alaba, Jerome Boateng, and Javi Martinez to lift together on their last appearance pic.twitter.com/eKopAi3B9L

— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 22, 2021